Подмосковье продолжит сотрудничество с Белоруссией
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства.
«Подмосковье и Республику Беларусь связывают давние дружеские, партнёрские отношения. Есть взаимный интерес, который мы стараемся трансформировать в экономические, гуманитарные проекты, обмен лучшими практиками», — заявил Воробьёв на ПМЭФ.
Он также отметил, что в регионе в настоящее время реализуются крупные белорусские проекты в сфере логистики, создания складов и оптово-распределительных баз.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв и глава Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.