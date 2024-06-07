Подмосковье продолжит сотрудничество с Белоруссией

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой обсудили торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество на 2024—2028 годы.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства.

«Подмосковье и Республику Беларусь связывают давние дружеские, партнёрские отношения. Есть взаимный интерес, который мы стараемся трансформировать в экономические, гуманитарные проекты, обмен лучшими практиками», — заявил Воробьёв на ПМЭФ.

Он также отметил, что в регионе в настоящее время реализуются крупные белорусские проекты в сфере логистики, создания складов и оптово-распределительных баз.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв и глава Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.