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В «Зове народа» допустили, что подозреваемый в убийстве Еговцева мог ранить себя

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Подозреваемый в убийстве зампреда «Зова народа» Антона Еговцева мог сам ранить себя ножом, чтобы обвинить убитого в нападении, сообщили RT в движении.
В «Зове народа» допустили, что подозреваемый в убийстве Еговцева мог ранить себя
  • vk.com
  • © Антон Еговцев

Там добавили: сейчас обвиняемый Дмитрий Матвеев находится в реанимации, погибший Еговцев получил девять ножевых ранений и многочисленные удары молотком.

По словам представителя движения, Еговцев был ещё жив, когда напавший ушёл с места преступления, и просил помощи у соседки — она вызвала полицию. В «Зове народа» добавили, что подозреваемый пронёс с собой, помимо двух ножей и молотка, баллончик с краской в коробке, представившись консьержу курьером.

По словам собеседника, Матвеев «учился в медицинском», крови он не боится.

Руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев заявил RT, что убийца зампредседателя организации Антона Еговцева пытался отбить у того жену.

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