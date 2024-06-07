Минтранс Подмосковья призвал велосипедистов быть аккуратными

В Министерстве транспорта Московской области призвали велосипедистов быть аккуратными во время езды.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Лето — лучшее время для велопоездок, но оптимально выбирать безопасные маршруты без пересечения с движением транспортных средств. Если вы всё же выбрали движение по краю проезжей части, то оборудуйте свой велосипед зеркалами заднего вида, мигающими стоп-сигналами и катафотами, наденьте яркую одежду со световозвращающими элементами, возьмите рюкзак с водой и небольшой аптечкой для оказания первой помощи», — сказали в министерстве.

Там также отметили, что не менее важно обеспечить необходимой защитой детей — шлемом, наколенниками, перчатками.

Ранее сообщалось, что в Москве 6 июля состоится Ночной велофестиваль.