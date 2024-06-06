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В Москве состоится Ночной велофестиваль

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В Москве 6 июля состоится Ночной велофестиваль, сообщил Дептранс столицы.
В Москве состоится Ночной велофестиваль
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует сайт «Москва 24».

«В этом году Ночной велофестиваль пройдёт в стиле неонового праздника. Тысячи огней, яркие велосипеды и костюмы создадут неповторимое настроение. С нетерпением ждём, когда сможем поймать все красочные моменты фестиваля», — говорится в официальном Telegram-канале Дептранса Москвы.

Для участия необходимо зарегистрироваться и получить номер участника, который можно распечатать и повесить на велосипед или одежду. Маршрут, место и время сообщат позже в Telegram-канале Дептранса и самого велофестиваля.

Ранее сообщалось, что участниками весеннего велофестиваля в Москве стали рекордные 65 тыс. человек.

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