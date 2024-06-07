Собянин подписал соглашение с главой Башкирии в рамках ПМЭФ

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Башкирии Радий Хабиров подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Столица поделится опытом создания цифрового сервиса «Московский инвестор» для разработки онлайн-инфраструктуры и оперативной связи бизнеса с профильными органами власти и организациями Башкирии.

Кроме того, соглашение предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов, обмен практиками по обучающим и отраслевым программам в области улучшения инвестиционного климата и развития государственно-частного партнёрства.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.