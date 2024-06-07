RT в Telegram
Подпишись

Собянин подписал соглашение с главой Башкирии в рамках ПМЭФ

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Башкирии Радий Хабиров подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Столица поделится опытом создания цифрового сервиса «Московский инвестор» для разработки онлайн-инфраструктуры и оперативной связи бизнеса с профильными органами власти и организациями Башкирии.

Кроме того, соглашение предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов, обмен практиками по обучающим и отраслевым программам в области улучшения инвестиционного климата и развития государственно-частного партнёрства.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить