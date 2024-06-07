Собянин и Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестпортала России

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития Максим Решетников подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) меморандум о создании Единого инвестиционного портала России.

«В феврале этого года в промышленную эксплуатацию ввели первый совместный с Минэкономразвития цифровой продукт — Инвестиционную карту Российской Федерации. Следующий этап — создание портала страны, который станет для бизнеса и власти единым окном в мир инвестиций, вкладываемых в отечественную экономику», — заявил Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, основой для совместной разработки станет опыт столицы в создании собственного инвестпортала, который успешно функционирует с 2014 года.

Завершить работу планируется в 2027 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.