Собянин и Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестпортала России
«В феврале этого года в промышленную эксплуатацию ввели первый совместный с Минэкономразвития цифровой продукт — Инвестиционную карту Российской Федерации. Следующий этап — создание портала страны, который станет для бизнеса и власти единым окном в мир инвестиций, вкладываемых в отечественную экономику», — заявил Собянин в своём Telegram-канале.
По его словам, основой для совместной разработки станет опыт столицы в создании собственного инвестпортала, который успешно функционирует с 2014 года.
Завершить работу планируется в 2027 году.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.