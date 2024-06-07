Минспорта и движение «Здоровое Отечество» подписали соглашение о сотрудничестве
- © Пресс-служба общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество»
Документ предусматривает взаимодействие сторон с целью оптимизации действий по решению задач в сфере физической культуры и спорта.
Движение «Здоровое Отечество» совместно с Минспорта уже имеет опыт проведения крупных мероприятий. Например, 25 мая был организован спортивный парад на ВДНХ.
- © Пресс-служба «Здорового Отечества»
«Благодарю Министерство спорта Российской Федерации за доверие и активное взаимодействие. Мы объединяемся и покажем всему миру всю спортивную мощь нашей страны — сегодня это важно. А наше сотрудничество обеспечит здоровое и спортивное поколение россиян», — отметила руководитель движения Екатерина Лещинская.
Ранее сообщалось, что масштабное спортивное шествие, приуроченное к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади, состоялось 25 мая на международной выставке-форуме «Россия».