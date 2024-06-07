Минспорта и движение «Здоровое Отечество» подписали соглашение о сотрудничестве

Министр спорта России Михаил Дегтярёв и председатель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Раимкуль Малахбеков подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ.

Документ предусматривает взаимодействие сторон с целью оптимизации действий по решению задач в сфере физической культуры и спорта.

Движение «Здоровое Отечество» совместно с Минспорта уже имеет опыт проведения крупных мероприятий. Например, 25 мая был организован спортивный парад на ВДНХ.

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«Благодарю Министерство спорта Российской Федерации за доверие и активное взаимодействие. Мы объединяемся и покажем всему миру всю спортивную мощь нашей страны — сегодня это важно. А наше сотрудничество обеспечит здоровое и спортивное поколение россиян», — отметила руководитель движения Екатерина Лещинская.

Ранее сообщалось, что масштабное спортивное шествие, приуроченное к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади, состоялось 25 мая на международной выставке-форуме «Россия».