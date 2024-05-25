Более 2 тысяч спортсменов участвовали в шествии, организованном выставкой «Россия» и движением «Здоровое Отечество»

Масштабное спортивное шествие, приуроченное к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади, состоялось 25 мая на Международной выставке-форуме «Россия».

В празднике спортивных достижений страны, направленном на популяризацию спорта и здорового образа жизни, приняли участие более 2 тыс. спортсменов. Организаторы шествия — выставка «Россия» и общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

«В 1919 году появилась замечательная традиция шествий спортсменов и физкультурников на Красной площади в Москве. В период с 1931-го по 1954 год они проводились на регулярной основе, собирали сотни тысяч жителей Советского Союза и в Москве, и в Ленинграде, но, к сожалению, позднее эта традиция была утрачена. И лишь благодаря нашему национальному лидеру, президенту России Владимиру Путину мы её возрождаем. В этом году шествие посвящено 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников. Уже в следующем году мы планируем организовать шествие спортсменов на Красной площади — самой красивой площади мира», — заявил министр спорта Михаил Дегтярёв.

По маршруту проследовали бегуны, гимнасты, боксёры, пловцы, самбисты, волейболисты, футболисты, конькобежцы, фигуристы и представители других спортивных направлений. Колонны возглавили именитые спортсмены современности: двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный с супругой Дарьей, шахматист Сергей Карякин, синхронистка Светлана Ромашина и многие другие. Также участниками шествия стали спортсмены-паралимпийцы.

«Это историческое событие. Большая радость, что сегодня в одном строю вместе прошли и дети, и легенды отечественного спорта. Это и есть здоровая нация!» — сказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

Главной идеей масштабного шествия на выставке стала демонстрация лучших достижений разных спортивных эпох России, а также спортивной жизни страны в постоянном развитии и движении. С помощью специального реквизита, костюмов и программных инсталляций зрители были символически перенесены в эпоху грандиозных спортивных парадов, а затем возвращены в настоящее — к лучшим спортивным достижениям современности.

Финалом шествия стало представление будущих спортивных успехов страны. Особый символизм заключался в том, что в составе праздничных колонн были и ветераны, и действующие спортсмены, и представители молодого поколения.

«Важно, что традиция подобных шествий возрождается здесь, на выставке «Россия». Спорт — это не только достижения. Он, как и наша выставка, объединяет. Для участия в сегодняшнем шествии приехали спортсмены со всей России, как именитые, так и молодое поколение», — отметила заместитель генерального директора выставки Анастасия Звягина.

Шествие завершилось массовым флешмобом, спортивной зарядкой для всех желающих и праздничным концертом. Хэдлайнером финального шоу стала группа «Пицца».

«Сегодня «Здоровое Отечество» запускает обратный отсчёт времени до парада на Красной площади в 2025 году. Сегодня в шествии плечом к плечу прошли более 2 тыс. спортсменов, которые продемонстрировали свои заслуги, представители свыше 30 федераций спортивных трудовых резервов, участники ГТО и, конечно же, спортивные семьи. Вместе мы — здоровая нация и великая спортивная держава», — рассказала руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам октябрьского заседания Совета по физкультуре и спорту дал поручение правительству подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади.