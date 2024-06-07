Путин: миграция не должна создавать проблемы на рынке труда и для граждан в быту

Российский лидер Владимир Путин заявил, что миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан страны в быту.

«Осмысленной миграционной политики не выстроено», — отметил он.

По его словам, проблема есть.

«Как готовить их (мигрантов. — RT) с точки зрения знания русского языка, нашей культуры и традиций, наших законов, чтобы этим людям, которые приезжают, было комфортно здесь. И самое главное — местным гражданам не создавать никаких проблем ни на рынке труда, ни в быту», — сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком.