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Путин: миграция не должна создавать проблемы на рынке труда и для граждан в быту

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан страны в быту.
Путин: миграция не должна создавать проблемы на рынке труда и для граждан в быту
  • РИА Новости

«Осмысленной миграционной политики не выстроено», — отметил он.

По его словам, проблема есть.

«Как готовить их (мигрантов. — RT) с точки зрения знания русского языка, нашей культуры и традиций, наших законов, чтобы этим людям, которые приезжают, было комфортно здесь. И самое главное — местным гражданам не создавать никаких проблем ни на рынке труда, ни в быту», — сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком.

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