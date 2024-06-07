Губернатор Моор прокомментировал 3-е место региона в рейтинге инвестклимата

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал третье место региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Тюменская область вновь в числе лидеров по привлекательности для бизнеса среди российских регионов. Мы на третьем месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата», — сообщил Моор на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал лидерство столицы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.