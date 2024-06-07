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На Ямале капитально отремонтируют более 50 окружных больниц

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В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о предстоящем капитальном ремонте свыше 50 больниц.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«Обновление проводится в медучреждениях Салехарда, Губкинского, Ноябрьска, Харпа, Лабытнанги, Тарко-Сале, Муравленко, Нового Уренгоя. Из них 32 больницы строители ремонтируют капитально «под ключ» с установкой нового медоборудования и мебели», — сказали в пресс-службе.

Работы проведут в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарае завершается капитальный ремонт инфекционного отделения больницы.

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