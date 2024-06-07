В Петербурге строительство новой очереди аэропорта Пулково начнётся в 2025 году

Работы по строительству новой очереди петербургского аэропорта Пулково начнутся во второй половине 2025 года.

Об этом на полях ПМЭФ сообщил гендиректор управляющей компании воздушным транспортом «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, информирует Петербург2.

По его словам, строительные работы займут около двух лет.

В результате пропускная способность аэропорта вырастет до 30 млн пассажиров в год.

В планах строительство новых перронов и стоянок для самолётов, а также объектов сопутствующей инфраструктуры.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе панельной дискуссии «Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных и устойчивых городов» на ПМЭФ-2024 рассказал о новых транспортных проектах.