В Петербурге строительство новой очереди аэропорта Пулково начнётся в 2025 году
Об этом на полях ПМЭФ сообщил гендиректор управляющей компании воздушным транспортом «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, информирует Петербург2.
По его словам, строительные работы займут около двух лет.
В результате пропускная способность аэропорта вырастет до 30 млн пассажиров в год.
В планах строительство новых перронов и стоянок для самолётов, а также объектов сопутствующей инфраструктуры.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе панельной дискуссии «Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных и устойчивых городов» на ПМЭФ-2024 рассказал о новых транспортных проектах.