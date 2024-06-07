В Подмосковье разместят 10 тысяч боксов для сбора одежды
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Всё будет отправляться на переработку или для повторного использования», — сказал Воробьёв на полях Петербургского международного экономического форума.
Гусаков, в свою очередь, добавил, что реализация проекта позволит региону выйти в лидеры России по доступности инфраструктуры для сбора вторсырья в расчёте на душу населения.
Фандоматы и боксы для текстиля начнут устанавливать во всех городских округах Московской области в 2025 году.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области построят два мусоросортировочных комплекса в Ростовском и Рыбинском районах.