В Подмосковье разместят 10 тысяч боксов для сбора одежды

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и управляющий партнёр компании Ecoplatform Иван Гусаков подписали соглашение об установке 10 тыс. боксов для сбора одежды и 5 тыс. фандоматов по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Всё будет отправляться на переработку или для повторного использования», — сказал Воробьёв на полях Петербургского международного экономического форума.

Гусаков, в свою очередь, добавил, что реализация проекта позволит региону выйти в лидеры России по доступности инфраструктуры для сбора вторсырья в расчёте на душу населения.

Фандоматы и боксы для текстиля начнут устанавливать во всех городских округах Московской области в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области построят два мусоросортировочных комплекса в Ростовском и Рыбинском районах.