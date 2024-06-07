Депутат назвал эффективной идею бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв поддержал в беседе с RT предложение передавать бесплатно землю, где имеются свалки, бизнесу, если предприниматель обязуется очистить территорию.

«Я думаю, что это очень нестандартное и очень эффективное предложение. Особенно это относится к тем территориям, где высокая плотность населения и востребованность. То есть это

города-миллионники. Я думаю, что это Московская, Ленинградская область, сама Москва и Санкт-Петербург, пригороды. И в этом случае, конечно же, стоимость земли

сопоставима с затратами на рекультивацию этих территорий», — объяснил парламентарий.

Кроме того, по его мнению, стоило бы рассмотреть возможности использования такой инициативы на охраняемых природных территориях.

«Когда непосредственно свалка и загрязнение может при очистке тех или иных прибрежных территорий, русел рек давать возможность размещать объекты туристической, оздоровительной инфраструктуры. Поэтому я думаю, что это предложение при должной проработке со стороны Минэка и Минприроды вполне может стать драйвером развития региональной экономики», — заключил собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин предложил передавать бесплатно землю, где имеются свалки, бизнесу, если предприниматель обязуется очистить территорию.





