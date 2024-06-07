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Республика Марий Эл подписала договор о сотрудничестве с Петербургом

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) правительство Марий Эл заключило соглашение с Санкт-Петербургом о сотрудничестве по ряду направлений.

Документ подписали глава республики Юрий Зайцев и губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает ИА МариМедиа.

Субъекты будут развивать взаимодействие в торгово-экономической, туристской, транспортной, научной, образовательной, экологической, информационной, социальной, культурной, спортивной, земельно-имущественной сферах.

Ранее Александр Беглов в ходе панельной дискуссии «Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных и устойчивых городов» на ПМЭФ-2024 рассказал о новых транспортных проектах.

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