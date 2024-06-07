В Москве проверили функционирование 610 тысяч газовых плит

В Москве с начала 2024 года проверили функционирование 610 тыс. газовых плит, что составляет 33% от общего числа, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Бирюкова, плиты должны быть оборудованы системой газ-контроля. Во время проверок были обнаружены небольшие неполадки, которые специалисты устраняли на месте.

Если были обнаружены серьёзные проблемы, то газовщики сразу исключали какие-либо угрозы и давали рекомендации по ремонту или замене оборудования.

Техобслуживание газифицированного жилого фонда Москвы проводится ежегодно.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили модернизацию газопровода низкого давления в Щукине.