В Москве проверили функционирование 610 тысяч газовых плит
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам Бирюкова, плиты должны быть оборудованы системой газ-контроля. Во время проверок были обнаружены небольшие неполадки, которые специалисты устраняли на месте.
Если были обнаружены серьёзные проблемы, то газовщики сразу исключали какие-либо угрозы и давали рекомендации по ремонту или замене оборудования.
Техобслуживание газифицированного жилого фонда Москвы проводится ежегодно.
Ранее сообщалось, что в Москве завершили модернизацию газопровода низкого давления в Щукине.