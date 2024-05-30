RT в Telegram
Подпишись

В Москве завершили модернизацию газопровода низкого давления в Щукине

Короткая ссылка
В Москве модернизировали участок газопровода низкого давления на улице Маршала Рыбалко в Щукине Северо-Западного административного округа протяжённостью около 2 км.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на комплекс городского хозяйства столицы.

Специалисты АО «Мосгаз» заменили старые трубы на современные, полиэтиленовые. Новый газопровод устойчив к коррозии, экологически безопасен, а также отличается морозоустойчивостью и высокой прочностью. Он гарантированно сможет прослужить более 40 лет.

Ранее в столице завершились работы по реконструкции участка газопроводной сети низкого давления в Восточном административном округе (ВАО) протяжённостью 4 км.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить