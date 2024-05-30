В Москве завершили модернизацию газопровода низкого давления в Щукине

В Москве модернизировали участок газопровода низкого давления на улице Маршала Рыбалко в Щукине Северо-Западного административного округа протяжённостью около 2 км.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на комплекс городского хозяйства столицы.

Специалисты АО «Мосгаз» заменили старые трубы на современные, полиэтиленовые. Новый газопровод устойчив к коррозии, экологически безопасен, а также отличается морозоустойчивостью и высокой прочностью. Он гарантированно сможет прослужить более 40 лет.

Ранее в столице завершились работы по реконструкции участка газопроводной сети низкого давления в Восточном административном округе (ВАО) протяжённостью 4 км.