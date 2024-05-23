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В Москве завершилась реконструкция газопровода в ВАО

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В Москве сообщили об окончании работ по реконструкции участка газопроводной сети низкого давления в Восточном административном округе протяжённостью 4 км.
В Москве завершилась реконструкция газопровода в ВАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Работы проходили с 2022 года на 15-й и 16-й Парковой улицах, а также в Первомайском проезде.

Реконструкцию провели в связи с физическим износом старых трубопроводов, обеспечивающих газоснабжение жилых кварталов в Северном и Восточном Измайлове, и для повышения эффективности газоснабжения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт программе капитального ремонта столичных школ. В текущем году начнут работы в 50 зданиях, а в дальнейшем ежегодно будут добавлять до 100 объектов.

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