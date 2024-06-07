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При выборе авто больше россиян стали учитывать доступность техобслуживания

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Новое исследование показало, что за последние два года у россиян изменился подход к выбору автомобиля.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование компании Calltouch.

Так, 30% опрошенных меньше внимания обращают на комфортабельность авто. Более важным критерием стала доступность техобслуживания, запчастей, ремонта.

Ещё 26% опрошенных выбирают автомобиль с учётом возможности путешествий, что во многом связано с развитием внутреннего туризма.

Кроме того, более трети респондентов поддержали тренд на сокращение количества автомобилей, 29% считают, что на семью достаточно одного автомобиля, а 12% готовы полностью отказаться от личного транспорта.

Ранее член правления Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Максим Мигунов выразил мнение, что в ближайшие десять лет в России возрастёт спрос на отдых с использованием трейлеров и автодомов.

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