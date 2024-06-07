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Дизайн детской больницы в Красногорске разработает «Союзмультфильм»

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Дизайном детской больницы в подмосковном Красногорске займётся «Союзмультфильм».

Об этом сообщает сайт 360.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на полях ПМЭФ провёл встречу с председателем совета директоров киностудии Юлианой Слащёвой.

«Планируем скоро открыть наш госпиталь, остались последние штрихи. Создать уют и хорошее настроение пациентам поможет «Союзмультфильм» — команда займётся дизайном», — сказал Воробьёв.

На стенах будут нарисованы фрагменты мультфильмов «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Оранжевая корова» и «Умка».

Новая больница должна открыться летом этого года, в ней смогут получать лечение 15 тыс. детей, а оказывать помощь им будут по 28 профилям.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде строят новую детскую поликлинику.

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