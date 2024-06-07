В России продали более 127 тысяч новых легковых автомобилей в мае

В России по итогам мая реализовали 127,2 тыс. новых легковых автомобилей — на 76,2% больше, чем в мае 2023-го.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Треть этого объёма — 31,5%, или 40,1 тыс. единиц, — пришлась на долю Lada.

Самым популярным иностранным брендом вновь стал Haval (14 тыс. единиц), а третью строчку занял Chery (13 тыс. единиц).

За ними следуют ещё четыре китайские марки — Geely (10,2 тыс. единиц), Changan (10 тыс.), Omoda (4,8 тыс.) и Exeed (3,9 тыс.).

Замыкают десятку белорусский Belgee, а также китайские Jetour и Jaecoo.

Ранее аналитики изучили российский рынок автомобилей с пробегом и выяснили, что самой популярной моделью по итогам трёх последних месяцев является седан Lada 2107.