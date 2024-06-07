В России продали более 127 тысяч новых легковых автомобилей в мае
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Треть этого объёма — 31,5%, или 40,1 тыс. единиц, — пришлась на долю Lada.
Самым популярным иностранным брендом вновь стал Haval (14 тыс. единиц), а третью строчку занял Chery (13 тыс. единиц).
За ними следуют ещё четыре китайские марки — Geely (10,2 тыс. единиц), Changan (10 тыс.), Omoda (4,8 тыс.) и Exeed (3,9 тыс.).
Замыкают десятку белорусский Belgee, а также китайские Jetour и Jaecoo.
Ранее аналитики изучили российский рынок автомобилей с пробегом и выяснили, что самой популярной моделью по итогам трёх последних месяцев является седан Lada 2107.