Путин заявил о планах войти в топ-25 стран по плотности роботизации

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2024 заявил о планах войти в топ-25 стран по плотности роботизации.

Российский лидер указал на важность увеличения инвестиций и обновление российских предприятий для перехода на качественно новую технологическую основу с широким применением автоматизации.

«Так, Россия за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Это означает установку более 100 тыс. роботов», — сказал он.

Ранее Путин рассказал о планах по переходу российского бизнеса на отечественное программное обеспечение.

RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.