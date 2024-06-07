Путин заявил о планах войти в топ-25 стран по плотности роботизации
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Российский лидер указал на важность увеличения инвестиций и обновление российских предприятий для перехода на качественно новую технологическую основу с широким применением автоматизации.
«Так, Россия за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Это означает установку более 100 тыс. роботов», — сказал он.
Ранее Путин рассказал о планах по переходу российского бизнеса на отечественное программное обеспечение.
RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.