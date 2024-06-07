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Путин заявил о планах войти в топ-25 стран по плотности роботизации

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Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2024 заявил о планах войти в топ-25 стран по плотности роботизации.
Путин заявил о планах войти в топ-25 стран по плотности роботизации
  • kremlin.ru

Российский лидер указал на важность увеличения инвестиций и обновление российских предприятий для перехода на качественно новую технологическую основу с широким применением автоматизации. 

«Так, Россия за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Это означает установку более 100 тыс. роботов», — сказал он.

Ранее Путин рассказал о планах по переходу российского бизнеса на отечественное программное обеспечение.

RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.

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