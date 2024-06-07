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Путин рассказал о планах по переходу российского бизнеса на отечественное ПО

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Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума рассказал о планах по переходу российского бизнеса на отечественное программное обеспечение.
Путин рассказал о планах по переходу российского бизнеса на отечественное ПО
  • РИА Новости

«В современных условиях производительность труда напрямую связана с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта. К 2030 году нам предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы», — сказал он.

По его словам, эти задачи будут решаться в рамках нового нацпроекта «Экономика данных».

«Добавлю, что в горизонте шести лет не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на отечественное программное обеспечение в производственных и управленческих процессах», — указал он.

Путин отметил, что для поддержки IT-отрасли будет предусмотрен ряд мер.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что в ведомстве обсуждают вопрос введения сбора с российских компаний, продолжающих использовать зарубежное программное обеспечение.

RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.

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