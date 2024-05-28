В России могут ввести для компаний плату за использование зарубежного софта

Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что в ведомстве обсуждают вопрос введения сбора с российских компаний, продолжающих использовать зарубежное программное обеспечение.

Как он отметил во время выступления на TAdviser SummIT, данный подход должен «уравнять» иностранный софт с российским.

По его словам, в направлении «уравнения» министерство намерено следовать двум механизмам, где первый подход будет базироваться на экономических стимулах для бизнеса, направленных на стимулирование предпринимателей переходить на российское ПО, например через налоговые мотивации.

«И второе, всё-таки если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определённой платы, сбора за использование зарубежного софта», — цитирует его ТАСС.

Ранее Шадаев спрогнозировал широкое применение беспилотных автомобилей в России через пять-семь лет.