Чебесков прокомментировал рост числа частных инвесторов

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков рассказал о росте числа частных инвесторов.

«На наш взгляд, это очень хорошая тенденция. Мы этот тренд всячески поддерживаем, создаём стимулы для инвесторов от государства и продолжим работать над этим», — заявил чиновник в беседе с сайтом kp.ru на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам замминистра, стать инвестором может любой человек со стабильным доходом. Инвестиции являются правильным и финансово грамотным решением.

«Он может откладывать часть этого дохода, чтобы иметь деньги на любые цели, будь то крупные покупки, обучение детей, какие-то непредвиденные расходы и так далее», — сказал Чебесков.

Ранее сообщалось, что Москва предоставила 250 га земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере промышленности.