Бывший сосед: подозреваемый в убийстве зампреда «Зова народа» избивал отца
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Об этом рассказал RT бывший сосед Дмитрия Матвеева.
Он отметил, что его семья конфликтная, мешала другим жить спокойно, а мама — учёная, но «тоже скандалистка».
«Дмитрия я знал с детства, видел, как он рос. Нам не было слышно через стенку, чтоб его ремнём воспитывали. Наоборот, его избаловали, я считаю», — рассказал собеседник.
Ранее сообщалось, что Еговцева убил тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Сейчас он находится в больнице.
Руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев заявил RT, что убийца зампредседателя организации Антона Еговцева пытался отбить у него жену.