Бывший сосед: подозреваемый в убийстве зампреда «Зова народа» избивал отца

Подозреваемый в убийстве заместителя председателя «Зова народа» Антона Еговцева в прошлом избивал своего отца, был агрессивным и постоянно скандалил.

Об этом рассказал RT бывший сосед Дмитрия Матвеева.

Он отметил, что его семья конфликтная, мешала другим жить спокойно, а мама — учёная, но «тоже скандалистка».

«Дмитрия я знал с детства, видел, как он рос. Нам не было слышно через стенку, чтоб его ремнём воспитывали. Наоборот, его избаловали, я считаю», — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что Еговцева убил тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Сейчас он находится в больнице.

Руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев заявил RT, что убийца зампредседателя организации Антона Еговцева пытался отбить у него жену.