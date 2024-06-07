В Тюмени пройдёт тематическая неделя «Экология»
Об этом сообщает Тюменская область сегодня.
Тематическая неделя посвящена 80-летию Тюменской области. В первый день можно будет сдать макулатуру в пункты приёма, а также посетить онлайн-урок на тему экологии.
В конце тематической недели запланировано проведение субботника во всех муниципалитетах региона.
Также в течение недели будут проведены различные мастер-классы и экскурсии, на которые необходимо предварительно зарегистрироваться.
Ранее власти Тюменской области поздравили экологов с профессиональным праздником.