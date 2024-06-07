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В Тюмени пройдёт тематическая неделя «Экология»

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В Тюмени с 10 по 16 июня пройдёт тематическая неделя «Экология».

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

Тематическая неделя посвящена 80-летию Тюменской области. В первый день можно будет сдать макулатуру в пункты приёма, а также посетить онлайн-урок на тему экологии.

В конце тематической недели запланировано проведение субботника во всех муниципалитетах региона.

Также в течение недели будут проведены различные мастер-классы и экскурсии, на которые необходимо предварительно зарегистрироваться.

Ранее власти Тюменской области поздравили экологов с профессиональным праздником.

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