В Тюмени пройдёт тематическая неделя «Экология»

В Тюмени с 10 по 16 июня пройдёт тематическая неделя «Экология».

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

Тематическая неделя посвящена 80-летию Тюменской области. В первый день можно будет сдать макулатуру в пункты приёма, а также посетить онлайн-урок на тему экологии.

В конце тематической недели запланировано проведение субботника во всех муниципалитетах региона.

Также в течение недели будут проведены различные мастер-классы и экскурсии, на которые необходимо предварительно зарегистрироваться.

Ранее власти Тюменской области поздравили экологов с профессиональным праздником.