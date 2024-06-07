Более 100 автобусных маршрутов скорректировали в Москве весной
Ещё на шести маршрутах в 18 районах города автобусы заменили современными электробусами, говорится в сообщении на сайте mos.ru.
«Весной электробусы поехали ещё на шести маршрутах, по будням на них совершают более 40 тыс. поездок», — рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Кроме того, специалисты установили 280 современных остановок на месте старых павильонов.
Ранее Максим Ликсутов сообщил, что в этом году полностью обновят состав МЦД-3.