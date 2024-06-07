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Более 100 автобусных маршрутов скорректировали в Москве весной

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В Москве с марта по май более чем на 100 маршрутах наземного транспорта появились новые остановки. Кроме того, в разных районах столицы запустили 15 новых и объединённых маршрутов.

Ещё на шести маршрутах в 18 районах города автобусы заменили современными электробусами, говорится в сообщении на сайте mos.ru.

«Весной электробусы поехали ещё на шести маршрутах, по будням на них совершают более 40 тыс. поездок», — рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, специалисты установили 280 современных остановок на месте старых павильонов.

Ранее Максим Ликсутов сообщил, что в этом году полностью обновят состав МЦД-3.

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