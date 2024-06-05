В столице полностью обновят состав МЦД-3 в 2024 году

В этом году полностью обновят состав МЦД-3, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Заключение долгосрочных контрактов на поставку современного подвижного состава позволяет машиностроителям планировать работу на годы вперёд», — сказал Ликсутов.

По его словам, новые составы выйдут и на МЦД-4, где полностью модернизацию завершат в следующем году. Всего для этих целей в Москву поставят более 500 новых вагонов.

Ранее сообщалось, что Подмосковье закупило почти 600 новых автобусов с начала года.