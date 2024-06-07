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Автоэксперт Попов рассказал о правилах безопасного вождения в дождь

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Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал об основах безопасного вождения в дождливую погоду.

При скорости в 60 км/ч на влажной плёнке тормозной путь может составить до 30 м, что в два раза больше, чем при обычных погодных условиях, заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам специалиста, обдувать стекло можно исключительно холодным воздухом, чтобы избежать риска запотевания из-за разной температуры внутри автомобиля и на улице.

Кроме того, при появлении в ливень колеи на дороге, есть вероятность загрести воду в автомобиль, что может привести к потери управления.

«В этом случае рекомендуется не тормозить, а просто убрать ногу с педали газа, чтобы скорость плавно снижалась, и тем самым прекратить загребать под себя воду», — заключил автоэксперт.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, какие неприятности могут ожидать автовладельцев в случае сильных дождей.

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