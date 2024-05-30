Автоэксперт Родионов рассказал, как обезопасить машину во время дождя

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, какие неприятности могут ожидать автовладельцев в случае сильных дождей.

Если машину на улице или парковке затопило и уровень воды доходит до дверей, ни в коем случае не следует пытаться её завести, предупредил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Необходимо дождаться спада уровня воды и эвакуировать авто на СТО.

Чтобы избежать таких ситуаций, Родионов посоветовал не оставлять автомобиль в низине, а также при ухудшении погоды по возможности выбирать крытую парковку.

Кроме того, при передвижении на машине по большим лужам есть риск повредить покрышки и диск.

«Проезжайте водные препятствия на минимальной скорости, смотрите на авто, которые едут впереди», — посоветовал он.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что при хранении зимних шин важно, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.