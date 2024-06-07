МЧС: в 11 регионах России из-за заморозков введён режим ЧС

В 11 регионах России из-за заморозков ввели режим ЧС федерального характера.

Об этом сообщили в российском МЧС.

Отмечается, что принято решение об отнесении обстановки, сложившейся из-за заморозков на территориях ЛНР, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей в мае 2024 года, к ЧС федерального характера.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства сообщил, что в 21 регионе страны прошли заморозки, погибло больше 1% урожая.