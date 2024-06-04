Путин: в 21 регионе России прошли заморозки, погибло больше 1% урожая

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил, что в 21 регионе страны прошли заморозки, погибло больше 1% урожая.

«У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло чуть больше 1% урожая», — отметил Путин.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что в России из-за заморозков до конца недели могут ввести режим федерального ЧС.