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Путин: в 21 регионе России прошли заморозки, погибло больше 1% урожая

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил, что в 21 регионе страны прошли заморозки, погибло больше 1% урожая.
Путин: в 21 регионе России прошли заморозки, погибло больше 1% урожая
  • globallookpress.com

«У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло чуть больше 1% урожая», — отметил Путин.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что в России из-за заморозков до конца недели могут ввести режим федерального ЧС.

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