Минюст предложил стандартизировать сферы корпоративного управления ПАО

Министр юстиции Константин Чуйченко рекомендовал стандартизировать сферы корпоративного управления публичных акционерных обществ и ввести институт нотариата в деятельность публичных и частных компаний.

Предложения министерства были представлены в рамках ПМЭФ-2024.



«Основная задача нотариата — уменьшение оспоримости в отношении юридических фактов. Считаю, нотариат в императивном порядке должен участвовать в деятельности органов управления публичных компаний», — заявил Чуйченко.



Ранее RT сообщал, что во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин выскажется об экономических достижениях и проблемах страны.