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В Подмосковье запустят линию нового производства теплоизоляционных материалов

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В Подмосковье запустят линию нового производства теплоизоляционных материалов, соглашение в рамках ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

Об этом сообщает сайт 360.ru.

По словам Воробьёва, в Можайском округе запустят современное производство минеральной ваты, и новый завод поможет снизить её нехватку, которая сейчас наблюдается в строительном секторе.

Также он отметил, что это добавит около 350 новых рабочих мест.

Линию по производству ваты и сэндвич-панелей должны построить до конца 2025 года, а к середине 2027 года откроют вторую линию по производству минеральной ваты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят завод автозапчастей для тяжёлого транспорта.

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