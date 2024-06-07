В Подмосковье запустят линию нового производства теплоизоляционных материалов
Об этом сообщает сайт 360.ru.
По словам Воробьёва, в Можайском округе запустят современное производство минеральной ваты, и новый завод поможет снизить её нехватку, которая сейчас наблюдается в строительном секторе.
Также он отметил, что это добавит около 350 новых рабочих мест.
Линию по производству ваты и сэндвич-панелей должны построить до конца 2025 года, а к середине 2027 года откроют вторую линию по производству минеральной ваты.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят завод автозапчастей для тяжёлого транспорта.