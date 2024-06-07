Пятая часть работодателей в России планирует привлекать сезонных специалистов

В ходе недавнего исследования выяснилось, что этим летом каждая пятая российская компания (21%) планирует привлекать сезонных работников.

При этом 79% работодателей не видят необходимости в сезонных кадрах, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Подработка».

В услугах временного персонала нуждаются микропредприятия (33%) и крупные компании (25%).

Из тех, кто планирует привлекать работников на лето, 29% респондентов указали срок в один-два месяца, 57% — три-четыре месяца, а 14% намерены привлекать сотрудников более чем на четыре месяца.

Ранее НСН сообщала, что спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля прошлого года.