RT в Telegram
Подпишись

Пятая часть работодателей в России планирует привлекать сезонных специалистов

Короткая ссылка
В ходе недавнего исследования выяснилось, что этим летом каждая пятая российская компания (21%) планирует привлекать сезонных работников.

При этом 79% работодателей не видят необходимости в сезонных кадрах, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Подработка».

В услугах временного персонала нуждаются микропредприятия (33%) и крупные компании (25%).

Из тех, кто планирует привлекать работников на лето, 29% респондентов указали срок в один-два месяца, 57% — три-четыре месяца, а 14% намерены привлекать сотрудников более чем на четыре месяца.

Ранее НСН сообщала, что спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить