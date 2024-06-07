Управлявшему понтоном в Царском Селе предъявлено обвинение

Лицу, которое управляло понтоном в Екатерининском парке, где погиб один человек, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности, повлёкшем смерть по неосторожности.

Об этом пишет «Фонтанка SPB Online».

Отмечается, что человек, перевозивший людей, не имел прав для управления понтоном.

Само маломерное судно не прошло освидетельствование и не было допущено к эксплуатации.

Также отмечается, что перевернувшийся на Большом пруду в Екатерининском парке понтон мог перевозить максимум четырёх человек. В момент трагедии на нём находились 24 гражданина.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

Накануне на пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, один человек погиб.