Управлявшему понтоном в Царском Селе предъявлено обвинение
- РИА Новости
Об этом пишет «Фонтанка SPB Online».
Отмечается, что человек, перевозивший людей, не имел прав для управления понтоном.
Само маломерное судно не прошло освидетельствование и не было допущено к эксплуатации.
Также отмечается, что перевернувшийся на Большом пруду в Екатерининском парке понтон мог перевозить максимум четырёх человек. В момент трагедии на нём находились 24 гражданина.
Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).
Накануне на пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, один человек погиб.