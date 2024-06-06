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На пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, один погиб

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Один человек погиб в результате неудачного разворота понтона с пассажирами на пруду в Царском Селе, заявили в главке Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.
На пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, один погиб
  • РИА Новости

Уточняется, что в момент, когда понтон перевернулся, на нём находились 24 человека.

«Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлёкших смерть по неосторожности.

Ранее сотрудники МЧС России спасли двух рыбаков, перевернувшихся в лодке в Приморском крае.

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