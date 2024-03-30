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МЧС спасло двух рыбаков, перевернувшихся в лодке в Приморье

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Сотрудники МЧС России спасли двух рыбаков, перевернувшихся в лодке в Приморском крае.
МЧС спасло двух рыбаков, перевернувшихся в лодке в Приморье
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Сигнал о происшествии на море получили находкинские спасатели. Лодка перевернулась между бухтами Прозрачная и Отрада. Ситуацию осложняли сильный ветер и высокие волны.

«Одев гидрокостюм и спасательный жилет на женщину, они посадили её в лодку рядом со спасателем и начали путь к безопасной бухте Прозрачная через морские волны. Второй пострадавший вместе с другим спасателем преодолели путь в гидрокостюмах вдоль берега до той же самой бухты Прозрачной», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Медицинская помощь не потребовалась.

Ранее сообщалось, что МЧС спасло троих рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины на юге Сахалина.

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