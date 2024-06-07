«Ъ»: руководителю ЧВК «ЕНОТ» Молокоедову грозит 14,5 года колонии

Научного руководителя организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «ЕНОТ») Андрея Молокоедова требуют отправить в колонию на 14,5 года.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Молокоедова считают причастным к организации преступного сообщества, вымогательству и угрозе убийством.

В Кунцевском суде Москвы обвинение запросило 14,5 года заключения для Молокоедова.

Следователи считают, что в 2018 году фигурант, находясь в должности советника директора Научного центра иммунологии МГУ, стал лидером преступной группировки, которая напала на дом жителя Туапсе Петра Супонева.

Ранее суд оправдал пятерых участников «ЕНОТ», которых обвиняли в нападениях и кражах.