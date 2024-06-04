Суд оправдал пятерых участников «ЕНОТ», которых обвиняли в нападениях и кражах
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Об этом сообщает РИА Новости.
Во время оглашения приговора судья Московского гарнизонного военного суда сказал: «Оправдать за непричастностью».
Также признаётся их право на реабилитацию, компенсацию вреда, а также на восстановление в трудовых правах.
17 мая газета «Коммерсантъ» писала о деле Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников.
Защита настаивала на оправдании подсудимых за отсутствием самого события преступления или недоказанностью обвинений.