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Суд оправдал пятерых участников «ЕНОТ», которых обвиняли в нападениях и кражах

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Суд в Москве оправдал пятерых участников военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «ЕНОТ»). Ранее они обвинялись в разбоях и кражах. Суд постановил освободить их в зале суда.
Суд оправдал пятерых участников «ЕНОТ», которых обвиняли в нападениях и кражах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Во время оглашения приговора судья Московского гарнизонного военного суда сказал: «Оправдать за непричастностью».

Также признаётся их право на реабилитацию, компенсацию вреда, а также на восстановление в трудовых правах.

17 мая газета «Коммерсантъ» писала о деле Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников.

Защита настаивала на оправдании подсудимых за отсутствием самого события преступления или недоказанностью обвинений. 

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