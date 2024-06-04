Суд оправдал пятерых участников «ЕНОТ», которых обвиняли в нападениях и кражах

Суд в Москве оправдал пятерых участников военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «ЕНОТ»). Ранее они обвинялись в разбоях и кражах. Суд постановил освободить их в зале суда.

Об этом сообщает РИА Новости.

Во время оглашения приговора судья Московского гарнизонного военного суда сказал: «Оправдать за непричастностью».

Также признаётся их право на реабилитацию, компенсацию вреда, а также на восстановление в трудовых правах.

17 мая газета «Коммерсантъ» писала о деле Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников.

Защита настаивала на оправдании подсудимых за отсутствием самого события преступления или недоказанностью обвинений.