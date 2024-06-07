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Подозреваемый в убийстве зампреда «Зова народа» имел долги по штрафам

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Дмитрий Матвеев, подозреваемый в убийстве зампреда «Зова народа» Антона Еговцева, имел долги по штрафам.
Подозреваемый в убийстве зампреда «Зова народа» имел долги по штрафам
  • РИА Новости

Как выяснил RT, он работал в «Яндексе» таксистом в 2023 году.

В собственности Матвеева Toyota Land Cruiser Prado 150. Он уроженец Твери. Ранее также работал в фармацевтической отрасли.

Как стало известно, Еговцева убил тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Сейчас он находится в больнице.

Руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев заявил RT, что убийца зампредседателя организации Антона Еговцева пытался отбить у него жену.

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