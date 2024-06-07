Краснов: прокуроры вернули в собственность государства более 100 предприятий

Российские прокуроры вернули в собственность государства более 100 предприятий, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«С 2022 года по искам прокуроров государству в целом возвращено свыше 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 трлн рублей», — сказал Краснов в интервью Интерфаксу на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, с начала прошлого года по искам прокуроров государству возвращено 20 предприятий, имеющих стратегическое значение, которые незаконно выбыли из владения Российской Федерации в пользу иностранных резидентов и использовались ими в ущерб интересам нашей страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изъятие бизнеса у предпринимателей оправданно только в случае недобросовестных действий собственников, которые угрожают безопасности страны.

Он напомнил, что в последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Президент подчеркнул: речи о «пересмотре приватизации» не идёт.