RT в Telegram
Подпишись

Краснов: прокуроры вернули в собственность государства более 100 предприятий

Короткая ссылка
Российские прокуроры вернули в собственность государства более 100 предприятий, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Краснов: прокуроры вернули в собственность государства более 100 предприятий
  • РИА Новости

«С 2022 года по искам прокуроров государству в целом возвращено свыше 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 трлн рублей», — сказал Краснов в интервью Интерфаксу на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, с начала прошлого года по искам прокуроров государству возвращено 20 предприятий, имеющих стратегическое значение, которые незаконно выбыли из владения Российской Федерации в пользу иностранных резидентов и использовались ими в ущерб интересам нашей страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изъятие бизнеса у предпринимателей оправданно только в случае недобросовестных действий собственников, которые угрожают безопасности страны.

Он напомнил, что в последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Президент подчеркнул: речи о «пересмотре приватизации» не идёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить