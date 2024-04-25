Путин: изъятие бизнеса оправданно только в случае угрожающих стране действий

Изъятие бизнеса у предпринимателей оправданно только в случае недобросовестных действий собственников, которые угрожают безопасности страны, подчеркнул на съезде РСПП президент России Владимир Путин.

Путин напомнил, что в последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Президент подчеркнул: речи о «пересмотре приватизации» не идёт.

«Речь идёт... о случаях, когда действие или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам... Изъятие бизнеса оправданно только в той ситуации, о которой было только что мною сказано», — заявил глава государства.

Генпрокурор Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» отмечал, что в собственность государства с 2023 года через суд возвращено 15 стратегических предприятий. По его словам, общая стоимость превышает 333 млрд рублей.