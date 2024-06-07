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Педагог Подсухина посоветовала школьникам составить план занятий на лето

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Педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина посоветовала учащимся старших классов школ наметить план обучения на лето, чтобы лучше подготовиться к предстоящим экзаменам.

Следует составить план и разбить его на небольшие задачи, что облегчит его выполнение, поделилась она в разговоре с газетой «Известия».

Например, написать тестирование, понять, какие моменты вызывают сложности, разобрать свои ошибки с репетитором, изучить нужную теорию.

Затем эксперт советует создать расписание, распределив время между учёбой, отдыхом и другими занятиями.

«Соберите необходимые материалы: подготовьте учебники, прошлые конспекты и тетради и доступ к онлайн-ресурсам. Также создайте благоприятную обстановку для учёбы: найдите спокойное место, где вас не будут отвлекать», — посоветовала Подсухина.

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