Педагог Подсухина посоветовала школьникам составить план занятий на лето

Педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина посоветовала учащимся старших классов школ наметить план обучения на лето, чтобы лучше подготовиться к предстоящим экзаменам.

Следует составить план и разбить его на небольшие задачи, что облегчит его выполнение, поделилась она в разговоре с газетой «Известия».

Например, написать тестирование, понять, какие моменты вызывают сложности, разобрать свои ошибки с репетитором, изучить нужную теорию.

Затем эксперт советует создать расписание, распределив время между учёбой, отдыхом и другими занятиями.

«Соберите необходимые материалы: подготовьте учебники, прошлые конспекты и тетради и доступ к онлайн-ресурсам. Также создайте благоприятную обстановку для учёбы: найдите спокойное место, где вас не будут отвлекать», — посоветовала Подсухина.

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