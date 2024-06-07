Песков: Такер Карлсон не был кандидатом в модераторы пленарки ПМЭФ с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что журналиста Такера Карлсона не рассматривали в качестве возможного модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина.

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Вместе с этим Песков отметил, что российский лидер ознакомился ранее со статьёй выбранного модератором соответствующей сессии политолога Сергея Караганова о превентивном ядерном ударе.

«Да», — сказал он, отвечая на вопрос, ознакомился ли российский лидер со статьёй политолога «Тяжкое, но необходимое решение».

Ранее Песков заявил, что модератором пленарной сессии ПМЭФ с Путиным будет Караганов.