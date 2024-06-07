Песков: Такер Карлсон не был кандидатом в модераторы пленарки ПМЭФ с Путиным
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«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Вместе с этим Песков отметил, что российский лидер ознакомился ранее со статьёй выбранного модератором соответствующей сессии политолога Сергея Караганова о превентивном ядерном ударе.
«Да», — сказал он, отвечая на вопрос, ознакомился ли российский лидер со статьёй политолога «Тяжкое, но необходимое решение».
Ранее Песков заявил, что модератором пленарной сессии ПМЭФ с Путиным будет Караганов.