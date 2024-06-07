Модератором пленарной сессии ПМЭФ с Путиным будет политолог Сергей Караганов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что модератором пленарной сессии ПМЭФ с президентом России Владимиром Путиным будет политолог Сергей Караганов.

«Сегодня после двух (14:00 мск) мы ожидаем пленарку. Её будет вести Караганов», — сказал он.

Песков также отметил, что на пленарном заседании с участием Путина два президента.

«Президент Боливии и президент Зимбабве, с которыми вчера состоялись очень продуктивные переговоры», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что речь Путина на ПМЭФ будет посвящена главным образом российской экономике.