Модератором пленарной сессии ПМЭФ с Путиным будет политолог Сергей Караганов
- РИА Новости
«Сегодня после двух (14:00 мск) мы ожидаем пленарку. Её будет вести Караганов», — сказал он.
Песков также отметил, что на пленарном заседании с участием Путина два президента.
«Президент Боливии и президент Зимбабве, с которыми вчера состоялись очень продуктивные переговоры», — отметил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что речь Путина на ПМЭФ будет посвящена главным образом российской экономике.