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Посол Крутой высказался о процессе отмены роуминга между Россией и Белоруссией

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Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой высказался о процессе отмены роуминга между Россией и Белоруссией.

«Здесь вопрос вот этого условного финансового баланса безусловно важен... Сейчас у нас роуминг — это бесплатные входящие звонки и какой-то лимит исходящих звонков. Весь минус появляется, если мы будем выравнивать тарифы по интернет-трафику. Если это будет полный безлимит, конечно, потери будут существенными», — отметил он в разговоре с RT на полях ПМЭФ.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук на сессии «Союзное государство: 25 лет интеграции — итоги и новые задачи» в рамках ПМЭФ заявил, что вопросы, связанные с передачей данных и исходящими звонками, предстоит решить в рамках отмены роуминга между Россией и Белоруссией после снятия в значительной степени препятствий по входящим звонкам.

В мае российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия намерены принять решение об отмене роуминга в рамках Союзного государства.

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