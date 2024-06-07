Посол Крутой высказался о процессе отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой высказался о процессе отмены роуминга между Россией и Белоруссией.

«Здесь вопрос вот этого условного финансового баланса безусловно важен... Сейчас у нас роуминг — это бесплатные входящие звонки и какой-то лимит исходящих звонков. Весь минус появляется, если мы будем выравнивать тарифы по интернет-трафику. Если это будет полный безлимит, конечно, потери будут существенными», — отметил он в разговоре с RT на полях ПМЭФ.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук на сессии «Союзное государство: 25 лет интеграции — итоги и новые задачи» в рамках ПМЭФ заявил, что вопросы, связанные с передачей данных и исходящими звонками, предстоит решить в рамках отмены роуминга между Россией и Белоруссией после снятия в значительной степени препятствий по входящим звонкам.

В мае российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия намерены принять решение об отмене роуминга в рамках Союзного государства.