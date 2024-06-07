В Челябинской области вынесли приговор ранившему девушку на охоте егерю

В Челябинской области 63-летний егерь, по неосторожности подстреливший на охоте школьницу, признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка.

Мировой судья Сосновского района вынес приговор обвиняемому с учётом смягчающих обстоятельств и обязал его выплатить 3 млн рублей по иску о возмещении морального вреда, а также назначил 200 часов обязательных работ, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошёл 9 января 2024 года, когда егерь, охотясь на косулю, выстрелил из карабина «Сайга» и ранил 17-летнюю девушку.

Ранее суд Перми признал виновным 49-летнего капитана теплохода, пассажир которого травмировался в результате падения с трапа.