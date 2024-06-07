Глава МВД Колокольцев призвал наградить спасшего двух человек участкового

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным о награждении участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Бабаюртовскому району Дагестана Шахбана Гасанова за спасение из реки двух человек — подростка и его тренера.

Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что полицейский в свободное от службы время отдыхал с семьёй на берегу Терека, когда внезапно услышал крики о помощи и увидел, что два человека тонут в реке.

«Участковый уполномоченный полиции незамедлительно бросился на помощь, прыгнул в воду и вытащил на берег сначала обессилевшего подростка, а затем мужчину, который самостоятельно пытался спасти несовершеннолетнего, но не рассчитал силы», — сообщила она.

Уточняется, что Гасанов также оказал им первую помощь. Пострадавшими оказались тренер детской секции по регби и его 16-летний ученик.

«Выяснилось, что подопечные ослушались своего наставника и побежали купаться в реке Терек. Когда мужчина заметил, что один из подростков тонет, побежал его спасать. Однако сделать это не удалось, он сам стал звать на помощь», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что Колокольцев представил Гасанова к награждению государственной наградой Российской Федерации — медалью «За спасение погибавших».

Ранее Колокольцев представил к награде полицейского, спасшего мужчину из огня в Москве.